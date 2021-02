Diyarbekirspor geleceğe umutla bakıyor

New York borsası yükselişle kapandı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta aynı puana sahip olduğu lider Bucaspor 1928 ile deplasmanda 11 berabere kalan Diyarbekirspor, kalan 13 maçta başarılı olarak şampiyon olacağına inanıyor. Ligin kalan bölümünde fikstür avantajı da olan yeşilkırmızılı takım, 8 yıldır mücadele ettiği ligde ilk kez şampiyonluk hedefine bu kadar yakın durumda.

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Basın Sözcüsü Veysi Avşar ve teknik direktör Şenol Demir, takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bucaspor maçında 3 puana yakın taraf olduklarını belirten Başkan İlgin, “Yenilmiş olsaydık yazık olacaktı. Çok iyi mücadele ettik ve rakipten daha iyi oynadık. Böyle oynarsak inanıyorum ki kalan haftalarda şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenim tamdır” dedi.



“Şampiyon olacağız”

İkinci Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, 2 puan kaybeden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Avşar, “Şampiyonluk yolunda kilit önem taşıyan Bucaspor 1928 maçından 1 puanla döndük. Ancak oynanan futbola baktığımızda 2 puan kaybeden taraf olduk. Maçın genelinde üstün oynayan takım bizdik. Her iki yarıda da etkili olduk ve net pozisyonlar bulduk. İkinci yarının başında yediğimiz gole hemen cevap verdikten sonra galibiyete çok yaklaştık ama son vuruşlarda başarılı olamayınca galip gelemedik. Böyle bir maçta deplasmanda yenilmemek önemli. Oynanan etkili futbol ve ortaya konulan müthiş mücadeleden dolayı tüm takımı yürekten tebrik ediyoruz. Önümüzde 13 final gibi maç kaldı. Maç maç düşünüp engelleri tek tek aşarak yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu şehrimize kazandırmak istiyoruz. Hep beraber inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.



”Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Futbolda mücadelenin önemine dikkat çeken teknik direktör Şenol Demir ise “Şampiyonluk olmak istiyorsak gerektiğinde sahada tekmeye kafamızı uzatacağız. Hırsımızla, istek ve arzumuzla bunu rakibe kabul ettireceğiz. Buca maçında bunu yaptık. Tüm futbolcularımız sahada savaştı. Kazanmayı hak eden taraftık ama berabere kaldık. Bu oyunda yenmek kadar yenilmemek de önemli. 16 takımlı gruptayız. 1 takım şampiyon olacak, 4 takım PlayOff’a kalacak ve 4 takım da küme düşecek. Bu nedenle her takımın şiddetle puana ihtiyacı var. Başı ve altı ateş gibi, ortası da olmayan bir grup. Bu nedenle her maça aynı şekilde motive olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

