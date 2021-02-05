Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra ahırda yakalanmıştı, tutuklandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eşini öldürüp, eşinin kız kardeşi ile yakınları ve çocuklarını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan zanlı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel bir ekibin yaptığı başarılı çalışma ile saklandığı ahırda kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021’de eşi Süreyya Büyük'ü öldüren M.B., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip ile dün Yenişehir ilçesi Güzel Mahallesinde saklandığı evin ahırında kıskıvrak yakalandı. M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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