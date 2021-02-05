Kaymakam Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yehişehir ilçesine bağlı Feritköşk ve Üçkuyu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Beşikci, Feritköşk Mahalle muhtarı Mehmet Ali Şentürk ile Üçkuyu Mahalle muhtarı Şükrü Demirel'i ziyaret ederek mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmenin ardından Kaymakam Beşikci ve beraberindeki daire müdürleri daha sonra ilçede yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi. Feritköşk Mahallesinde oturan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Başkan Beşikci Yenişehir ilçesini vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirterek, “Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine vatandaşlarımızın görüşlerini alarak yapıyoruz. Mahalle mahalle gezmemizin faydası budur. İnsanlarımızla hem yakın temas halinde oluyoruz hem de mahalledeki eksikleri daha net görmüş oluyoruz” dedi.

Feritköşk Mahalle muhtarı Mehmet Ali Şentürk, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi’ye mahallelerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini onların ağzından dinlediğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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