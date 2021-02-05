Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

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Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hava sıcaklığının hissedilir derecede artması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazar yerleri dolarken, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıkması ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü de saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazar yerleri ile parklar kalabalıklaştı. Kimi çocuğunu alıp parklarda hava alırken, kimi de kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlara giderek alışverişini yaptı. Özellikle tarihi Sur ilçesinin tercih edilmesiyle oluşan kalabalıkta çoğu kişinin sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR

2021-02-05 16:47:36



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