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Evlat nöbetindeki baba: Terör örgütü PKK, insanları aldatıyor

DHA

Evlat nöbetindeki baba: Terör örgütü PKK, insanları aldatıyor


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 aile, eylemlerini 523'üncü günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme devam eden Şevket Altıntaş, "Terör örgütü PKK'nın sempatizanlarına, oğlumu teröristlerin kaçırdığını söylediğimde inanmıyorlardı. Görüntüleri onlara izlettiğimde bana inanmaya başladılar. Terör örgütü PKK, insanları aldatıyor" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
'PKK SEMPATİZANLARI, GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİĞİMDE İNANDI'
Vatani görevini yaparken, usta birliğine gittiği sırada, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için evlat nöbetini sürdüren Şevket Altıntaş, 6 yıldır evladının terör örgütünün elinde olduğunu söyledi. Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını, terör örgütü sempatizanlarına anlattığını söyleyen Altıntaş, "Terör örgütü PKK'nın sempatizanlarına, oğlumu teröristlerin kaçırdığını söylediğimde inanmıyorlardı. Ama ben görüntüleri onlara izlettiğimde bana inanmaya başladılar. Terör örgütü PKK, insanları aldatıyor. 6 yıldır çocuğum onların elinde. Bunları halktan gizliyorlar. Oğlumu hangi hakla kaçırıyorlar? Oğlum hiçbir çatışmaya girmemiş" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-02-06 13:03:45

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