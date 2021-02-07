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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

İHA

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla denetimlere devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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