Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında bataklıkta mahsur kalan eşek, belediye ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dicle Mahallesi yakınından geçen Dicle Nehri kenarında, bataklıktaki eşeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halatla bağladıkları eşeği iş makinesiyle çekerek saplandığı bataklık alandan çıkardı. Eşek, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-02-07 11:36:58



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