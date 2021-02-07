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Evlat nöbetindeki baba: Ailelerin emeği boşa gitmedi, zafer kazandılar

DHA

Evlat nöbetindeki baba: Ailelerin emeği boşa gitmedi, zafer kazandılar


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 aile, eylemlerini 524'üncü günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 5 Mayıs 2019'da oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek, oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, bazı ailelerin evlatlarına kavuşmasının kendileri için zafer olduğunu ifade ederek, "200 aileye ulaşıyoruz, eylemimize katılım sürüyor. Burada eylem yapan ailelerin emeği boşa gitmedi hiçbir zaman, zafer kazandılar, çocuklarını getirdiler" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
'ZAFER KAZANDILAR, ÇOCUKLARINI GETİRDİLER'
Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını ifade ederek, 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemine başladı. Eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Begdaş, çocukları teslim olan ailelerle zafer kazandıklarını vurgulayarak, "524 gündür HDP'nin kapısı önündeyiz. Herkes evladı için gelmiş buraya. HDP, bu milletin evini yıktı, huzurumuzu kaçırdı. İstanbul'da eylem yapan öğrencilerle toplantı yapıyorlar, gelip bu ailelerle neden toplantı yapmıyorlar. İstanbul'da öğrenciler için yol kesiyorlar, bizim için neden bir şey yapmıyorlar. PKK'dan çocuklarımızı istesinler. 200 aileye ulaşıyoruz. Eylemimize katılım sürüyor. Burada eylem yapan ailelerin emeği hiçbir zaman boşa gitmedi. Zafer kazandılar, çocuklarını getirdiler. Bu da bizim için bir başarıdır. Bizim çocuklarımız da Allah'ın izniyle gelecektir. Çocuklarımızın hepsi gelmeden, buradan kalkmayacağız, kararlıyız. Oğlum, fırsatını bulduğunda kaç, gel. Artık yeter, annen hasta ve biz de huzur kalmadı. Kimsenin hakkı yok bize bunu yaşatmaya. Yeter artık. Diyarbakır halkına da sesleniyorum; artık uyanın. Gelin, bize destek verin bu işi çözelim. Halk bu işi çözer. Bu çadır onları bitirecek ve bitirmiş de" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-02-07 13:25:47

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