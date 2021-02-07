Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonu: 16 gözaltı



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ile 2 ton 920 kilo esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için 26 adrese düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen narkoterör operasyonlarında 2020 yılında 100 milyon kök Hint keneviri imha edildi, 55 ton 152 kilo esrar ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. 2 hafta önce düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-1' operasyonunda, kent merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 adrese yapılan eş zamanlı baskında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen yıl, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu sabah gerçekleştirilen 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda kent merkezi ile Lice ilçesi kırsal Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde, 15 olayda daha ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla, 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 137 fişek, kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-02-07 16:46:35



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