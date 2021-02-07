Diyarbakır’da toprağa gömülü ceset bulundu

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Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde toprağa gömülü bir ceset bulundu.

Hasırlı Mahallesi bölgesinde geçekleştirilen çalışmalar esnasında toprağa gömülü bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.

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