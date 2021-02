Sigara tüketimi korona virüs sürecini kötü etkiliyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, sigara tüketiminin korona virüs sürecini kötü etkilediğini söyledi.

Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Atlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sigara bağımlılığının, psikiyatri ve göğüs hastalıkları başta olmak üzere bütün tıp branşlarını ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Atlı, sigara içenlerin sigara zararları konusunda bilinçlenmesine katkı sunmak ve sigarayı bıraktırmayı teşvik amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün 34 yıl önce 9 Şubat'ı Dünya Sigarayı Bırakma Günü ilan ettiğini söyledi. Prof. Dr. Atlı, "Dünyada sigarayla ilişkili olarak yılda yaklaşık 8 milyona yakın kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası sigara kullanımının sonucu iken maalesef 1 milyondan fazla kişi de sigara kullanmadığı halde tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara veya tütün kullanımıyla ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Tütün kullanımı, doğum öncesi dönemden başlayarak, yaşamın bütün evrelerinde 50’den fazlası kanser olmak üzere, akciğer hastalıkları, kalpdamar hastalıkları gibi ölüme kadar götüren pek çok kronik sağlık sorununa yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalmakta ve her yıl, 60 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle, 5 yaşından önce hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber sigaraya başlama yaşı onlu yaşlara düşmüş olup, içmeyi ilk deneme ortalama yaşı 16 olarak bulunmuştur. Çocukların sigaraya başlamasının önüne geçmek kadar önemli diğer bir konu pasif sigara dumanının zararlarından onları korumaktır" dedi.



"Sigara bağımlılığının tedavileri mevcuttur"

Birçok çalışmada sigara içimiyle korona virüs şiddetinin mekanik ventilasyon ihtiyacı ve ölüm riskinde artışa neden olduğunun belirtildiğini dile getiren Prof. Dr. Atlı, “11 bin 590 korona virüs hastasını içeren geniş bir metaanalizde sigara içme ile hastalık şiddetinin artığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak sigara ve korona virüs arasındaki mevcut verilerin çoğu sigara içmenin hastalık sürecini kötü etkileyeceği yönündedir. Tıbbın önlenebilir ve tedavi edilebilir; ölümcül hastalıklara sebep olan durumlarının başında sigara bağımlılığı gelmektedir. Her yaş grubunu etkileyen sigara bağımlığının tedavisinde nikotin replasman tedavileri ve ilaç tedavileri mevcuttur. Bu anlamda 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sigarayı bırakmaya sizi sağlık kuruluşlarımıza başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu.

