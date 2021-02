Fırtınada hasar gören iletim hatlarını onarmak için at ile yol gidiyorlar

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesi kırsalında, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören elektrik şebekesi, bazen at sırtında bazen de soğuk suda yürüyerek, bölgeye ulaşan Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı çalışmayla onarıldı.

Çermik ilçesi kırsalında, kar yağışı ve fırtına ile başlayan olumsuz hava koşulları, gece donun da etkisiyle yaşamı olumsuz etkiledi. İletim hatları, kilolarca ağırlığa ulaşan buz ve kar nedeniyle koparken, 93 elektrik direği devrildi ya da yan yattı. İlçeye bağlı toplam 153 kırsal mahalledeki 8 bin aboneye enerji sağlayan 327 trafo ise devre dışı kaldı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin bazen at sırtında bazen de soğuk suda yürüyerek, ulaştığı bölgede arızalı hatlar, yapılan çalışma sonucu onarıldı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE

Yaklaşık 30 bin vatandaşın enerjisiz kalması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü´ne bağlı Arıza Onarım Bakım (AOB) ekipleri harekete geçti. İl merkezi ve çevre ilçelerdeki ekiplerin de desteğiyle bölgeye gidilerek arızaya müdahale edildi. Onarım çalışmaları için temin edilen TIR dolusu malzeme de kısa süre içinde ilçeye ulaştırıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, "72 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kontrol ederek, kırılan, yıkılan veya yan yatan 93 direği onardık, 80 direk arasında kopan iletim hatları yenilendi ve 25 ayrı noktada yerinden çıkan tepe traversler yeniden yerine takıldı" dedi.

'153 YERLEŞİM YERİNE ELEKTRİK YENİDEN VERİLDİ'

Yaka, ekiplerin onarım çalışmaları sırasında doğa koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle zorlandığına da dikkat çekerek, "Zaman zaman köylülerin temin ettiği binek hayvanlarıyla dereleri geçen AOB ekiplerimiz, bazen de çok soğuk suda yürüyerek karşı kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. Uzun ve zorlu çalışma sonunda Çermik ilçesine bağlı 153 yerleşim biriminin tamamına yeniden elektrik verildi. Hedefimiz her şartta abonelere kesintisiz enerji vermek. Ekiplerimiz eğitim, moral ve motivasyon olarak en güç şartlarda bile görevlerini yerine getirmeye hazır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2021-02-08 14:30:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.