Bağlar Belediyespor’un oyuncuları pandemide de çalışıyor

Bağlar Belediyespor, pandemi sürecinde çalışmalarını 4 branşta yaklaşık 400 sporcu ile sürdürüyor.

Bağlar Belediyespor, yeni tip korona virüs nedeniyle yaklaşık 1 yıldır takım sporlarında liglerin oynanmadığı dönemde çalışmalarını sürdürüyor. Sporcuların geri kalmaması adına belediyeye ait tesislerde düzenli olarak antrenmanlar yapılıyor. Futbol, basketbol, voleybol ve karate başta olmak üzere birçok branşta yaklaşık 400 sporcu, antrenörler nezaretinde çalışarak formda kalmaya çalışıyor.

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, kulübün bünyesinde faaliyet gösteren branşlarda tüm sporcuların her an faaliyetler yapılacakmış gibi hazır tutulduğunu söyledi.



“Gençlerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz”

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sporun ilçede gelişmesi ve çocukların sağlıklı koşullarda spor yapması için büyük bir çaba ortaya koyduğunu belirten Tutşi, “Pandemi nedeniyle maalesef resmi organizasyonlar ve ligler yapılamıyor. Ancak biz yine de çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdürmekteyiz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasını istemiyoruz. İnşallah yakın zamanda hayat normale döner ve resmi organizasyonlar başlar. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, ilçemizdeki çocukların ve gençlerin sağlıklı şartlarda spor yapmasına özen gösteriyor. 35 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden çok amaçlı tesisimizin tamamlanmasıyla her şey çok daha güzel olacak spor adına” dedi.

