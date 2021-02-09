Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, can kaybı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun sağına çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil nedeniyle polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-02-09 10:49:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.