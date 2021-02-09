Diyarbakır'da firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıl önce cezaevinden firar eden Y.K., Çermik ilçesinde saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalandı. Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 yıl önce Diyarbakır Açık Cezaevi'nden firar eden ve 'uyuşturucu satma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'ateşli silah taşıma veya bulundurma' ile 'iftira' suçlarından 5 ayrı dosya kapsamında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K., Çermik'in Gürüz Mahallesi Dalbudak mezrasında saklandığı evde yakalandı. Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2021-02-09 11:45:09
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