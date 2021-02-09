HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 526’ncı gününe girdi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 526’ncı gününde de devam ediyor. 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için 526 gündür eylem yapan anne Vecihe Gökkuş, çocuğuna kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, oğlunu HDP’den istediğini o yüzden burada eylemde olduğunu söyledi. Yıllardır oğlundan haber alamadığını anlatan anne Gökkuş, "Oğlum neredeysen gel devletine, polisine teslim ol. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin devletinize teslim olun" dedi.

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