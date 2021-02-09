Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı



Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan; silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kavgada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni de otopsi için Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-02-09 17:56:14



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