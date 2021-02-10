Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu

DHA

Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)ALTIN fiyatlarındaki sert düşüş, özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsata dönüştü. Diyarbakır'ın tarihi kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altın fiyatlarında yüzde 25 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler" dedi.
Kasım ayında 540 lira ile tarihi yüksek seviyeyi gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Piyasalarda salı günü altın, 420 liradan işlem gördü. Özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler, altın fiyatlarındaki bu düşüşü fırsat bilerek kuyumcuların yolunu tuttu. Yatırımcıların da ilgisiyle kuyumcuların yüzü gülerken, Diyarbakır'ın tarihi kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu.
'BİRKAÇ AY SONRA BU SEVİYELERİ ARAR DURUMA GELEBİLİRLER'
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner, altın fiyatlarındaki düşüşte, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi ile ABD'deki başkanlık seçimlerinin etkili olduğunu söyledi. Yüzde 25 oranında düşüşün yaşandığını kaydeden Öner, özellikle borcu olanlara çağrıda bulanarak, bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Öner, "ABD´de Biden'ın kazanmasından sonra altın ons olarak biraz gevşedi ama bugün biraz toparlanma oldu. Düşüş oranına baktığımızda yüzde 25 oranında bir düşüş gerçekleşti. Özellikle borcu olanlar için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü belki birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler. Altının yükseleceğini öngörüyoruz. Altın gram olarak 540 liradan 480 liraya gerileyince vatandaşlar bundan daha aşağı düşmez diyerek o rakamlardan da aldı ama borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu düşüş bir fırsattır. Bu seviyelerden alsınlar. Altının yönünü her zaman yukarı doğru bekliyoruz. Tabi bu yine dolar ile Türk lirasının seyrine bağlı. dolar, Türk lirası karşısında yine düşerse altın da biraz daha düşecektir. Dolar 8.57'den düştü bu seviyelere ve tekrar o seviyelere çıkarsa altın da yine gram bazında 540550 bandına gelecektir" diye konuştu. 
Altının her zaman en güvenli liman olduğuna vurgu yapan Öner, rağbet gören kripto paranın sanal olduğunu ve altının yerini hiçbir şeyin alamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Altın her zaman en güvenli yatırım limanıdır. Son zamanlarda vatandaşlar arasında bu kripto paralar cazip hale gelmeye başladı ama örneğin 'Bitcoin' diyorlar. 'Bitcoin'in geçmişi nedir altına göre? 'Bitcoin' 8-10 yıllık bir kripto para, fiziki olarak yok, sadece hesabınızda görüyorsunuz. Ama altının yerini hiçbir şey tutamaz. Aldığınız altını her zaman muhafaza edebilirsiniz. Bir de altın için bir deyim var; 'Altın gördüğü yeri unutmaz' diye. Altın düştüğünde bile her zaman yüksek seviyeyi test eder. Örnek olarak 540'lardan bu seviyelere geldi, aynı seviyeleri test edeceğini söyleyebilirim ama uzun vadede, 1 yıl ya da 1,5 yıl içinde olabilir. Kısa vadede o seviyeye yükselecek, diye bir şey yok." 
Tarihi kuyumcular çarşısına gelip, altın alışverişi yapanların kimi altın borcunu ödemek için kimi de düşük fiyatı fırsat bilerek, yatırım amaçlı aldıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-02-10 09:19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: ...
HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 ...
Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona meydanı' kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi HDP önündeki ailelere katılım çığ gibi sürüyor Evladının hasretine dayanamayan acılı anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı ...
Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi husumeti alevlendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi ...
Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak ...
Bismil’de çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Bismil’de çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
Diyarbakır’daki hastanelere 'Sıfır Atık' sertifikası verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki hastanelere 'Sıfır Atık' sertifikası ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla ...
Karacadağ OSB için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Karacadağ OSB için ilk adım atıldı
Hani Belediye Başkanı Lale: "Hani’ye hizmet için seferber olduk, gönül bağını yeniden inşa ettik"
YEREL HABERLER Hani Belediye Başkanı Lale: "Hani’ye hizmet için ...
Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletiyor, vatandaşların sorunlarını çözüyor
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ...
Seyir halindeki araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç cayır cayır yandı
Diyarbakır'da firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da firari hükümlü, saklandığı evde ...
Diyarbakırlı kuyumcuların 14 Şubat için kısıtlama muafiyeti talebi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kuyumcuların 14 Şubat için kısıtlama ...
Hızını alamayıp 4 araca çarptı, olay yerinden kaçtı Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hızını alamayıp 4 araca çarptı, olay yerinden ...
Korona virüs atlatılıyor, semptomları kalıyor
YEREL HABERLER Korona virüs atlatılıyor, semptomları kalıyor
Hamido Baklava, pandemiye inat Diyarbakır’da şube açtı
YEREL HABERLER Hamido Baklava, pandemiye inat Diyarbakır’da şube ...
Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada
Diyarbakır’da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
YEREL HABERLER Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir ...
Bağlar Belediyespor’un oyuncuları pandemide de çalışıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un oyuncuları pandemide de ...