Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

İHA

Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede hizmete açtığı mekanlarla sosyal belediyecilik alanındaki farkını ortaya koymaya devam ediyor.
Yenişehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafeyi koruyarak gençlerin biraya araya gelip kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı, sınavlara hazırlanabileceği yeni bir alan oluşturdu. Yenişehir ilçesinde pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimöğretimden uzak kalmaması için kentte EBA destek merkezleri kurarak öğrencilerin internet, tablet ve televizyon erişimi sağlayan Kaymakam Beşikci, Beşikci bu kez öğrencilerin sınavlara hazırlanması için içesinde sosyal alanlarında yer aldığı Gençlik Merkezini faaliyete geçirdi. Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezi, ferah, modern dekorasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunuyor. Dört kattan oluşan Gençlik Merkezinin son iki katı kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanı olarak tasarlandı.
İçerisinde kütüphane ve sosyal alanların yer aldığı gençlik merkeziyle Yenişehirli gençler, kendilerine uygun tasarlanan bu merkezde aktif bir şekilde zaman geçirebileceklerini belirten Kaymakam Beşikci, Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezinin 4 kattan oluşup son iki katının kütüphane ve dinlenme, eğlenme alanı olarak tasarlandığını söyledi. Kaymakam Beşikçi, "110 kişilik kütüphanemizde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabileceği 600 farklı kaynak kitabımız bulunmaktadır. Ayrıca gençlik merkezimizin teras katında ise gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için playstation, masa tenisi, kitap okuma köşesi ve yazlık teras balkonu da bulunmaktadır. Yenişehir ilçemizde Gençlik Merkezimizin yanı sıra bölgemizin ilk dijital kütüphanesini açtık. Gençlerimiz bu merkezlerimizde elektronik kitap okuyucuları ile daha önceden yüklenmiş soru bankalarındaki testleri elektronik çözecek, kitabını okuyacak. 100’lerce binlerce kitap alıp kağıt israfı yapacağımıza bir elektronik kitap okuyucu ve bir elektronik kalem ile yazıp çizip kapattığında hepsi sıfırlanacak. Bu mekanlarımızda aynı zamanda öğrencilerimize ücretsiz çay, kahve, pasta ve kurabiye gibi ikramlarımızda yapılmaktadır. Kadınlara, gençlere, engellilere ve Yaşlılarımıza yönelik hizmet sağlamak amacıyla 2020 yılında ilçemize yeni 6 mekan kazandırdık. Engelsiz Yaşam Merkezini, Rızvanağa Parkı içerisine yaşlılara özel dizayn edilen ve içerisinde sağlık kabini, berber ve kafeterya bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesini, kadınlara yönelik Hanımevi Millet Kıraathanesini ve gençlere yönelik 3 farklı alanda ve farklı konseptlerde dizayn edilen içerisinde oyun ve dinlenme alanları, kütüphane, bilgisayarlar, ekitaplar ve etüt salonları bulunan İlkbahar Millet Kıraathanesini tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız" dedi.
Kaymakam Beşikci son olarak, 2021 dönemi içinde de birbirinden farklı ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda ...
HDP'liler tarafından kandırılan gençlerin aileleri birer birer evlat nöbetine katılıyor HDP önündeki evlat nöbeti eylemine yeni bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP'liler tarafından kandırılan gençlerin aileleri ...
Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu Operasyonda ...
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 ...
Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla ...
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor HDP önünde devam eden evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile ...
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 201 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 201 ...
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: ...
HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 ...
Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona meydanı' kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi HDP önündeki ailelere katılım çığ gibi sürüyor Evladının hasretine dayanamayan acılı anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı ...
Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi husumeti alevlendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi ...
Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak ...
Bismil’de çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Bismil’de çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
Diyarbakır’daki hastanelere 'Sıfır Atık' sertifikası verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki hastanelere 'Sıfır Atık' sertifikası ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla ...
Karacadağ OSB için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Karacadağ OSB için ilk adım atıldı
Hani Belediye Başkanı Lale: "Hani’ye hizmet için seferber olduk, gönül bağını yeniden inşa ettik"
YEREL HABERLER Hani Belediye Başkanı Lale: "Hani’ye hizmet için ...
Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletiyor, vatandaşların sorunlarını çözüyor
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ...
Seyir halindeki araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç cayır cayır yandı
Diyarbakır'da firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da firari hükümlü, saklandığı evde ...