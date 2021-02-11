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Down sendromlu oğlu için dernek kurdu

DHA

Down sendromlu oğlu için dernek kurdu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 5 çocuk babası Zeyni Kılıç (41), 4 yaşındaki down sendromlu oğlu Selim Can (4) ve oğlu gibi çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla Diyarbakır Down Sendromlular Derneği'ni kurdu. 350 metrekarelik bir iş yerini kiralayan ve 150 bin TL masraf yapan Kılıç, "Amacımız çocuklara omuz olmak. Down sendromlu çocuklar hassastır. Aile içerisinde uğraşılması gerekilir. Eğitim olmadığı zaman daha kötü" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan 5 çocuk babası Zeyni Kılıç, 4 yaşındaki down sendromlu oğlu Selim Can'ın eğitiminde zorlanınca, dernek kurmaya karar verdi. Eşi Fatma Kılıç'a (38) da danışan Kılıç, dernek kurmak için çalışma başlattı. Down sendromlu çocuk sahibi ailelerle irtibata geçen Kılıç, resmi işlemleri de tamamladıktan sonra Kayapınar ilçesinde kiraladığı iş yerinde 150 bin TL masraf yaparak, Diyarbakır Down Sendromlular Derneği adıyla faaliyete geçti. Gönüllü eğitmenler aracılığıyla, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların gelişimine katkı sağlayacak aktivitelerin yapıldığı dernekte 24 down sendromlu çocuk eğitim görüyor.
'KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMADI' 
Dernekle, down sendromlu çocukların topluma faydalı bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Kılıç, "Bölgede böyle kapsamlı bir dernek olmadığını gördük. Kimse elini taşın altına koymadı. Gönüllü olarak başvurduk bu yola. Rabbim izin verirse eğer devam edeceğiz. Down sendromlu çocuklar zor çocuklardır. Aile içerisinde uğraşılması gerekiyor. Eğitim olmadığı zaman daha kötü. Kendi evladımdan örnek aldım. Benim amacım bu çocuklara biraz daha destek olmak. Bunlara el uzatmayı düşündük dernek olarak. Bunun için de bir birey yetmez bireyler olması lazım. İnsanların duyarlı olması lazım. Maddi ve manevi destek olmaları lazım. Önlerinde uzun yıllar var. Lastik gibi düşünün, nereye çekilirse oraya yönelen çocuklardır. Amacımız destek olmak" diye konuştu.
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR HASSASTIR'
Down sendromlu çocukların hassas olduğunu dile getiren Kılıç, şunları söyledi:
"Güneydoğu'da ilk olması iyi bir çözüm. Bizim amacımız insanlara bunu duyurmak, yaptığımız işlerin de çocukların yararına olmasıdır. Bu çocukların insanlardan bir fazlası var. Çok akıllı çocuklar bunlar. Nasıl eğitmek isterseniz öyle giderler. Üyelerimize imkanlar dahilinde kıyafet ve erzak yardımı da yapıyoruz. Gönül insanları da bize yardımcı oluyorlar. Çocuklara hem eğitim hem de maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. İsmini vermeyen bağışçılar da oluyor. Amacımız çocuklara omuz olmak. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. Çocuklarla ilgili de bilgi alabilirler. Down sendromlu aileler de bize ulaşabilirler. Amacımız bu çocukların nelere üzüldüğünü nelerden mutlu olduğunu göstermek, bunu insanlara duyurmaktır." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-11 08:35:54

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