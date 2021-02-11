Yenişehir Kaymakamı Beşikçi filyasyon ekipleri ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi başkanlığında koron virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesinde bulunan birim amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları takip kurulu toplantısında ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Pandemiyle mücadele kapsamında yürütülen izolasyon ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda Kaymakam Beşikci, ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Yenişehir ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Başkan Beşikci, "Ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi alanlarda denetimlerimiz ekiplerimizce sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan pandemi kurulunca belirlenen kurallara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. İlçemizde yakalamış olduğumuz bu güzel tabloyu hep birlikte devam ettirmeliyiz" dedi.

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