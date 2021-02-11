'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye yardım eli uzattı

Diyarbakır’da görevli bir grup eğitimci, pandemiyle birlikte kolları sıvayıp, topladıkları yardımları 8 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Korona virüs salgınıyla birlikte okullara ara verilirken, Diyarbakır’da bir grup hayırsever eğitimci, boş durmayarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmaya başladı. Kendilerine ‘İsimsizler’ diyen hayırsever grup, şimdiye kadar 8 bine yakın insana dokunarak gıda yardımlarını karşılayıp bakkal borçlarını ödedi, beyaz eşya ihtiyaçlarını giderip alışveriş kartlarına kadar destekte bulundu.



"Pandemi nedeni ile okullarımızdan uzak kaldık ama halkımızdan uzak kalamayız"

Kendilerinin öğretmen olduğunu kaydeden 'İsimsizler' grubu üyesi Y.K., Diyarbakır’da özellikle pandemiden olumsuz etkilenen çok sayıda ailenin olduğunu söyledi. Yetim, öksüz çocuklar ve mağdur ailelere karınca kararınca bir şeyler yapmak için eğitimci arkadaşlarıyla bir araya geldikleri bir grup oluşturduklarını aktaran Y.K., "Bir nevi yarım STK gibi çalışıyoruz. Eğitimci arkadaşlar bu ailelerimizi ziyaret ediyorlar, ihtiyaçları ne ise not alıyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarına göre bir gün, ya da bir sonraki gün ikinci bir gün onlara mutlaka ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bunlar içerisinde erzak yardımlarımız, çocuk oyuncakları, çocuk bezleri, ihtiyaç kartları, hediye zarfları veriyoruz. Yetim ve öksüz ailelerimizin ya da çoğu mağdur ailelerimizin birazda beyaz eşya ihtiyaçlarını gidermek için yine böyle çok sayıda arkadaşımız, daha önce belirlemiş olduğumuz ailelere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi eşyalar hediye ediyorlar. Eğitimci demek, toplumun önde gideni demektir. Evet, biz pandemiden dolayı okullarımızdan uzak kaldık ama halkımızdan uzak kalamayız. Daha öncede bunu yapıyorduk. Şimdi 11 aydır pandemiden dolayı aileleri ziyaret ediyoruz. 8 bin aile ziyaret ettik. Bazı ailelerimize ihtiyaçlarına göre kurban eti de götürüyoruz, erzak da götürüyoruz. Bunun yanında hediye zarflarını da götürüyoruz. Bunun içinde ismini vermek istemeyen çok sayıda hayırseverimiz bulunuyor. Genellikle sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz tespit ediyoruz. Bazen bizler muhtarlardan adres alıyoruz. STK’lardan ve bazen de mahallelerde söze geçen insanlardan alıyoruz. 2 bin 700 ile 3 bin arasında adres bizde mevcut. Bunların çoğu yetim, öksüz, mağdur ve bakıma muhtaç yaşlı insanlarımız" dedi.

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