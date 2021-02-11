'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye yardım eli uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye yardım eli uzattı

İHA

'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye yardım eli uzattı

Diyarbakır’da görevli bir grup eğitimci, pandemiyle birlikte kolları sıvayıp, topladıkları yardımları 8 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.
Korona virüs salgınıyla birlikte okullara ara verilirken, Diyarbakır’da bir grup hayırsever eğitimci, boş durmayarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmaya başladı. Kendilerine ‘İsimsizler’ diyen hayırsever grup, şimdiye kadar 8 bine yakın insana dokunarak gıda yardımlarını karşılayıp bakkal borçlarını ödedi, beyaz eşya ihtiyaçlarını giderip alışveriş kartlarına kadar destekte bulundu.

"Pandemi nedeni ile okullarımızdan uzak kaldık ama halkımızdan uzak kalamayız"
Kendilerinin öğretmen olduğunu kaydeden 'İsimsizler' grubu üyesi Y.K., Diyarbakır’da özellikle pandemiden olumsuz etkilenen çok sayıda ailenin olduğunu söyledi. Yetim, öksüz çocuklar ve mağdur ailelere karınca kararınca bir şeyler yapmak için eğitimci arkadaşlarıyla bir araya geldikleri bir grup oluşturduklarını aktaran Y.K., "Bir nevi yarım STK gibi çalışıyoruz. Eğitimci arkadaşlar bu ailelerimizi ziyaret ediyorlar, ihtiyaçları ne ise not alıyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarına göre bir gün, ya da bir sonraki gün ikinci bir gün onlara mutlaka ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bunlar içerisinde erzak yardımlarımız, çocuk oyuncakları, çocuk bezleri, ihtiyaç kartları, hediye zarfları veriyoruz. Yetim ve öksüz ailelerimizin ya da çoğu mağdur ailelerimizin birazda beyaz eşya ihtiyaçlarını gidermek için yine böyle çok sayıda arkadaşımız, daha önce belirlemiş olduğumuz ailelere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi eşyalar hediye ediyorlar. Eğitimci demek, toplumun önde gideni demektir. Evet, biz pandemiden dolayı okullarımızdan uzak kaldık ama halkımızdan uzak kalamayız. Daha öncede bunu yapıyorduk. Şimdi 11 aydır pandemiden dolayı aileleri ziyaret ediyoruz. 8 bin aile ziyaret ettik. Bazı ailelerimize ihtiyaçlarına göre kurban eti de götürüyoruz, erzak da götürüyoruz. Bunun yanında hediye zarflarını da götürüyoruz. Bunun içinde ismini vermek istemeyen çok sayıda hayırseverimiz bulunuyor. Genellikle sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz tespit ediyoruz. Bazen bizler muhtarlardan adres alıyoruz. STK’lardan ve bazen de mahallelerde söze geçen insanlardan alıyoruz. 2 bin 700 ile 3 bin arasında adres bizde mevcut. Bunların çoğu yetim, öksüz, mağdur ve bakıma muhtaç yaşlı insanlarımız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Kaymakamı Beşikçi filyasyon ekipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikçi filyasyon ekipleri ile ...
Down sendromlu oğlu için dernek kurdu
YEREL HABERLER Down sendromlu oğlu için dernek kurdu
Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı ...
Vali Karaloğlu: Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ını Diyarbakır üretiyor
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Türkiye'de ipek kozasının yüzde ...
Silvan’da OSB toplantısı
YEREL HABERLER Silvan’da OSB toplantısı
DİSKİ Ergani’deki su sorununu çözüyor
YEREL HABERLER DİSKİ Ergani’deki su sorununu çözüyor
DİSMEK kursları kaldığı yerden devam ediyor
YEREL HABERLER DİSMEK kursları kaldığı yerden devam ediyor
Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan
Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda ...
HDP'liler tarafından kandırılan gençlerin aileleri birer birer evlat nöbetine katılıyor HDP önündeki evlat nöbeti eylemine yeni bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP'liler tarafından kandırılan gençlerin aileleri ...
Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki narko-terör operasyonu Operasyonda ...
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 ...
Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla ...
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor HDP önünde devam eden evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile ...
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 201 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 201 ...
Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu
Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: ...
HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 526'ncı gün; aile sayısı 200 ...
Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki yer yön levhaları yenilendi
Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona meydanı' kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi HDP önündeki ailelere katılım çığ gibi sürüyor Evladının hasretine dayanamayan acılı anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı ...
Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi husumeti alevlendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi ...
Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Karacadağ OSB kuruluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak ...