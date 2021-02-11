Bismil Belediyesi kütüphaneli durakları hizmete sundu

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneli duraklar, vatandaşların otobüs beklerken boş vakitlerinde kitap okumalarına olanak sağlıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in talimatıyla yaptırılan kütüphaneli duraklar ve kitap dekorları, ilçenin görümüne ayrı bir güzellik katıyor. Bismil'de göreve başladıktan sonra ilçenin en önemli sorunlarını tespit ederek çözüm için projeler ürettiklerini belirten Kaymakam Türkmen, “Hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi de dolmuş duraklarımız kitap dekorlu ve kütüphane şeklinde tasarlanmasıdır. Burada vatandaşlarımız çocuğundan yaşlısına dolmuş beklerken boş vakitlerinde kitap okuyor. Duraklarımızda hem kitaplarımız hem de günlük gazetelerimiz mevcut olacak. Ayrıca yaptığımız kitap dekorlarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız duraklardan memnun, aynı zamanda otobüs beklerken kitaplarını, günlük gazetelerini okuyor” dedi.

Kütüphaneli durakların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Türkmen, “Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layık. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler var. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ailelerinin otobüs beklerken kitaplarını okuması da ayrı güzellik” diye konuştu.

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