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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 528'inci gün; ailelere destek ziyareti

DHA

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 528'inci gün; ailelere destek ziyareti


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 202 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 528'inci günde de sürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Vali Münir Karaloğlu ve bazı iş insanları ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
TMSF BAŞKANI VE İŞ İNSANLARINDAN ZİYARET
HDP il binası önünde 528'inci günde de oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Kente gelen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Vali Münir Karaloğlu ve bazı iş insanlarıyla aileleri ziyaret etti. Heyet, ailelerle sohbet ederek, kaçırılan çocuklarıyla ilgili ilgi aldı. Aileler, TMSF Başkanı Gülal ve beraberindekilere, çocukları gelene kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2021-02-11 16:12:08

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