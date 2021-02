3. Lig 1. Grup: Diyarbekirspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 0

Misil.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 1877 Alemdağspor’u sahasında 10 mağlup ederek lider oldu.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka, güneşli bir havada oynandı. 1877 Alemdağspor, 13. dakikada gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Yusuf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Salih'i geçen top az farkla auta çıktı. 29. dakikada konuk takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Oğuzhan'ın uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Salih ayaklarıyla tehlikeyi önledi. 30. dakikada Diyarbekirspor gol şansını kullanamadı. Fuat'ın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 32. dakikada Diyarbekirspor'da Okan'ın kullandığı kornerde İbrahim kafayı vurdu. Savunma topu gol çizgiden çevirdi. 37. dakikada ceza alanına yapılan ortada Onat Kutay kafayı vurdu ancak kaleci Muzaffer çok iyi uzanarak topu son anda kornere çeldi. Diyarbekirspor 42. dakikada penaltı kazandı. Fuat'ın vuruşunda savunma topu elle kesince hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Fuat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



İkinci yarıya etkili başladı

Müsabakanın ikinci yarısına ev sahibi ekip hızlı başladı. 60. dakikada Mustafa Emre'nin ortasında Ethem ceza alanında yükseldi ancak uygun durumda kafayla topu auta yolladı. 65. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Murathan topa iyi vuramayınca mutlak bir gol daha açtı. 79. dakikada Diyarbekirspor kalecisi Salih, Yusuf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yatarak müdahale etti ve gole izin vermedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Diyarbekirspor, karşılaşmadan 10 galip ayrılarak, liderliğe yükseldi.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Mustafa Kırbaşı xx, Hakan Dursun xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Emir Can Sayar xx (Mustafa Pınar dk. 89 ?), Okan Dernek xx, İbrahim Has xx, Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Mehmet Atik xx (Hakkı Şimşek dk. 74 x), Murathan Buruş xx (Reşo Akın dk. 74 x), Kutay Kurt xx (Enes Keskin dk. 56 xx), Mustafa Emre Can xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx

1877 Alemdağspor: Muzaffer Sarıinrahim xx, Sayim Çelik xx (Alper Bektaş dk. 89 ?), Cenkay Aydoğan x (Abdulsamet Mert dk. 63 x), Ertuğrul Usta xx, Erhan Göç xx, Metehan Çakal xx, Emre Dalgalıdere xx, Fırat Aras xx (Furkan Demir dk. 73 x), Çağlar Özel xx, Yusuf Demir xx, Oğuzhan Çimen xx

Gol: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 42) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Salih Şenbaş, Mehmet Fuat Gölbaşı (Diyarbekirspor), Oğuzhan Çimen, Erhan Göç (1877 Alemdağspor)

