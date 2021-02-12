Diyarbakır'da önlemlere rağmen güneşli havayı gören surlara çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlara yasak olmasına rağmen fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla sac bariyerli önlem alındı. Alınan tüm önlemlere rağmen güneşli havayı gören vatandaşlar, surlara çıkıp fotoğraf çekme yarışına girdi.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihe sahip 5 kilometre uzunluğundaki surlar üzerinde fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman ölümle sonuçlanan düşme vakaları yaşanmasına rağmen surlara çıkmaktan vazgeçmiyor. Daha önce yüksekliği 12 metreye kadar olan surlara vatandaşların çıkmaması için demir çitler örülüp uyarı tabelaları asılırken, vatandaşlar bunca tedbire rağmen yasakları delip surlara çıkmaya devam etti. Güneşli havayı güren vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp surların olduğu bölüme akın etti. Vatandaşlar, surların üstüne çıkıp tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekme yarışına girdi.

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