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Sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran çete çökertildi Diyarbakır merkezli 5 ilde internet dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

İHA

Sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran çete çökertildi Diyarbakır merkezli 5 ilde internet dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı internet dolandırıcılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve banka kartları ele geçirildi.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde internet üzerinde işlenen dolandırıcılık suçlarında büyük oranda artış gerçeklemesi sebebiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Diyarbakır merkez alınarak ülke genelinde internet üzerinden farklı eylemlere karışan suç örgütünün, araç satışı yapan sitelerde sahte ilanlar verdikleri, son bir yıllık dönemde örgüt üyeleri tarafından açılan hesaplara EFT yaptırdıkları veya kamuoyunda açık hat olarak bilinen sahte evrakla başkalarının adına açılmış GSM hatlarına, cebe havale yöntemi ile para gönderdikleri; yine çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin illegal yollarla ele geçirilerek dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı, örgüt üyeleri tarafından araçlara ait ruhsatlarda da değişiklikler yapıldığı ve bu yöntemle araç alacak vatandaşlar üzerinde güven vermeye çalıştığı, çete üyelerinin bu yöntemle son iki yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.
Bu bilgiler üzerine Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, 9 Şubat 2021’de Ergani merkez olmak üzere, Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 10 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yüklü miktarda nakit paraya ve banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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