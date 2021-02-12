Memur-Sen heyeti HDP önündeki ailelerin çığlığına ortak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen heyeti HDP önündeki ailelerin çığlığına ortak oldu

İHA

Memur-Sen heyeti HDP önündeki ailelerin çığlığına ortak oldu

MemurSen Kadın Komisyonu üyesi bir grup, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlatları için 529 gündür nöbette olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi 529'uncu gününe girerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri de annelerin çığlığının yükseldiği çadırı ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, MemurSen Kadın Komisyonu üyeleri, aileleri çadırda ziyaret ederek eylemlerine destek verdi. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen heyet, evlat nöbetindeki annelere beyaz tülbent, babalara ise puşi hediye etti.

"Annelerin seslerine yankı olmak için buradayız"
Yapılan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, MemurSen olarak evlat nöbetindeki annelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 3 Eylül 2019’da 'Ya oğlumu dağdan indirirsiniz ya da dünyayı başınıza yıkarım' diyerek zulme isyan bayrağını açan Hacire annenin kararlı eyleminin hem evladına kavuşmasıyla sonuçlandığını hem de buradaki annelerin direnişini tetiklediğini aktaran Aydın, "Bugün bu direniş 529. günü geride bırakırken annelerimizin sayısı 203'e ulaşmış durumda. Civar illerdeki annelerimizin katılımıyla ivme kazanan direniş, ülkenin her yanından mağdur ailelerin katılımıyla sarsılmaz bir iradeye dönüştü. Geldiğimiz noktada eylemlerinin sesi de örnekliği de ülke sınırlarını aşmış bulunuyor. Bütün bu annelerin tek bir isteği var, evlatları. İstedikleri şeyi almadan da eylemlerine son vermeyecekler. Annelerimizin bu duruşu inancın eyleme dönüşmesidir. Bugün burada gördüğümüz, acı kadar umudun da resmidir. Çünkü bu haklı mücadeleyle 23 çocuğumuz ailesine kavuştu. Bizler, MemurSen Kadın Komisyonu olarak annelerimizin evlatlarına kavuşmak için başlattığı bu soylu direnişe destek olmak, acılarını paylaşmak, seslerine yankı olmak için buradayız" dedi.

"Herkesi ailelerin gözyaşlarına ortak olmaya çağırıyoruz"
MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu da evlat nöbetinde olan ailelerin yanında olduklarını ve Türkiye’nin her yerine ailelere destek vermeleri çağrısında bulunduklarını söyledi. Ensarioğlu, "Herkesi ailelerin gözyaşlarına ortak olmak için buraya bekliyoruz. Gelsin ve burada bulunan annelere destek versinler. Çünkü burada bulunan anneler evlatları için buradalar. Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın ve bu evlat acısına sebep olanları da Rabbim onları kahıru perişan etsin" diye konuştu.
MemurSen üyesi heyet, evlat nöbetindeki ailelerle görüştükten sonra çadırdan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 ...
HDP önündeki eylemde 529'uncu gün; aile sayısı 203 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 529'uncu gün; aile sayısı 203 ...
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 203'e yükseldi
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı ...
Diyarbekirspor’da yeniden liderlik sevinci
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da yeniden liderlik sevinci
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle 529 gündür eylem yapıyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşma ...
Sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran çete çökertildi Diyarbakır merkezli 5 ilde internet dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran çete ...
Sanayi Mektebi ve DİFAK, fotoğrafçılık eğitimlerinde işbirliği sağladı
YEREL HABERLER Sanayi Mektebi ve DİFAK, fotoğrafçılık eğitimlerinde ...
8 yıllık evlat hasreti, rosi yöntemiyle sona erdi
YEREL HABERLER 8 yıllık evlat hasreti, rosi yöntemiyle sona erdi
Diyarbakır'da önlemlere rağmen güneşli havayı gören surlara çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da önlemlere rağmen güneşli havayı gören ...
3. Lig 1. Grup: Diyarbekirspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig 1. Grup: Diyarbekirspor: 1 - 1877 Alemdağspor: ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 528'inci gün; ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 528'inci gün; ...
Bismil Belediyesi kütüphaneli durakları hizmete sundu
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi kütüphaneli durakları hizmete sundu
TMSF Başkanı Gülal, Diyarbakır'da mağaza açılışına katıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "796 şirkette kayyum görevimiz var" "40 bin 61 çalışanımız var ve aktif olarak da 70,4 milyar Türk lirası seviyesinde bir yapımız var" Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır’da, 2020 yılında 229 şirket kapandı, bin 994 şirket açıldı"
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal, Diyarbakır'da mağaza açılışına ...
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz ...
Bismil Kaymakamı Türkmen iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen iş yeri açılışına katıldı
Vali Karaloğlu ile TMSF Başkanı Gülal’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu ile TMSF Başkanı Gülal’dan evlat ...
İpek kozasının yüzde 60’ı Kulp’ta üretiliyor Vali Karaloğlu, Kulp ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İpek kozasının yüzde 60’ı Kulp’ta üretiliyor Vali ...
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
Ergani’de mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Ergani’de mezarlıklar temizleniyor
Bağlar'da mezranın 40 yıllık yol sorunu 2 günde çözüldü
YEREL HABERLER Bağlar'da mezranın 40 yıllık yol sorunu 2 günde ...
'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye yardım eli uzattı
YEREL HABERLER 'İsimsiz' eğitimciler, pandemi döneminde 8 bin aileye ...
Yenişehir Kaymakamı Beşikçi filyasyon ekipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikçi filyasyon ekipleri ile ...
Down sendromlu oğlu için dernek kurdu
YEREL HABERLER Down sendromlu oğlu için dernek kurdu
Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı ...