Memur-Sen heyeti HDP önündeki ailelerin çığlığına ortak oldu

MemurSen Kadın Komisyonu üyesi bir grup, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlatları için 529 gündür nöbette olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi 529'uncu gününe girerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri de annelerin çığlığının yükseldiği çadırı ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, MemurSen Kadın Komisyonu üyeleri, aileleri çadırda ziyaret ederek eylemlerine destek verdi. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen heyet, evlat nöbetindeki annelere beyaz tülbent, babalara ise puşi hediye etti.



"Annelerin seslerine yankı olmak için buradayız"

Yapılan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, MemurSen olarak evlat nöbetindeki annelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 3 Eylül 2019’da 'Ya oğlumu dağdan indirirsiniz ya da dünyayı başınıza yıkarım' diyerek zulme isyan bayrağını açan Hacire annenin kararlı eyleminin hem evladına kavuşmasıyla sonuçlandığını hem de buradaki annelerin direnişini tetiklediğini aktaran Aydın, "Bugün bu direniş 529. günü geride bırakırken annelerimizin sayısı 203'e ulaşmış durumda. Civar illerdeki annelerimizin katılımıyla ivme kazanan direniş, ülkenin her yanından mağdur ailelerin katılımıyla sarsılmaz bir iradeye dönüştü. Geldiğimiz noktada eylemlerinin sesi de örnekliği de ülke sınırlarını aşmış bulunuyor. Bütün bu annelerin tek bir isteği var, evlatları. İstedikleri şeyi almadan da eylemlerine son vermeyecekler. Annelerimizin bu duruşu inancın eyleme dönüşmesidir. Bugün burada gördüğümüz, acı kadar umudun da resmidir. Çünkü bu haklı mücadeleyle 23 çocuğumuz ailesine kavuştu. Bizler, MemurSen Kadın Komisyonu olarak annelerimizin evlatlarına kavuşmak için başlattığı bu soylu direnişe destek olmak, acılarını paylaşmak, seslerine yankı olmak için buradayız" dedi.



"Herkesi ailelerin gözyaşlarına ortak olmaya çağırıyoruz"

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu da evlat nöbetinde olan ailelerin yanında olduklarını ve Türkiye’nin her yerine ailelere destek vermeleri çağrısında bulunduklarını söyledi. Ensarioğlu, "Herkesi ailelerin gözyaşlarına ortak olmak için buraya bekliyoruz. Gelsin ve burada bulunan annelere destek versinler. Çünkü burada bulunan anneler evlatları için buradalar. Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın ve bu evlat acısına sebep olanları da Rabbim onları kahıru perişan etsin" diye konuştu.

MemurSen üyesi heyet, evlat nöbetindeki ailelerle görüştükten sonra çadırdan ayrıldı.

