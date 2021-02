Diyarbakır'da, çiçekçinin '14 Şubat' sipariş listesi 

Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 20 yıldır çiçekçilik yapan Mustafa Çakıcı (37), koronavirüs salgını dolayısıyla 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek siparişlerinin yüzde 80'ini internet üzerinden aldıklarını söyledi. Çakıcı, dünyanın her yerine çiçek gönderebildiklerini belirterek, "Herkesi mutlu etmeye davet ediyoruz. 100'e yakın siparişim var. Genelde tercih edilen gül oluyor. Solmayan güller bu sene iyi gitti. Çikolata konseptlerimiz var. Orkide, teraryum ve yapay çiçekler ile sayamayacağım bir sürü model var" dedi

Bağlar ilçesinde 20 yıllık çiçekçi Mustafa Çakıcı, koronavirüs salgını nedeniyle Sevgililer Günü için çoğu internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Solmayan gül, teraryum, buket modelleri, çikolata, orkide ve kaktüs gibi ürünlerden farklı konsept yapan Çakıcı, hazırladıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaşınca siparişlerin arttığını belirtti. Çakıcı, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra yurt dışına da sipariş gönderdiğini söyledi.

'YÜZDE 80'İ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ'

Mustafa Çakıcı, pandemi süreci nedeniyle çiftlerin elden ürün almadığını, internet üzerinden sipariş vermeyi tercih ettiğini belirterek, "Dünyanın her yerine çiçek gönderme şansımız var. Herkesi mutlu etmeye davet ediyoruz. 100'e yakın siparişim var. Şehir dışı ve yurt dışına gönderiyoruz. Genelde tercih edilen ürünümüz gül oluyor. Solmayan güller bu sene iyi gitti. Çikolata konseptlerimiz var. Orkide, teraryum ve yapay çiçekler ile sayamayacağım bir sürü model var. İçişleri Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bu kısıtlamayı biraz genişletip esnettiği için. Bundan 3-5 yıl önce normalde 20 gün boyunca boş bir anımız olmazdı. Pandemi süreci herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi ama yine de iyi olma yolundayız. Pandemiden dolayı online iyi. Yüzde 80 internet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Her yerden sipariş düşüyor. Listeliyoruz, ayarlıyoruz ve 1 haftaya kadar siparişte sıkıntı çıkmayacaksa ondan sonra gönderiyoruz" dedi.

Hediye almaya gelen Duygu Kaya da online sipariş yaptığını ancak yolunun üzeri olduğu için çiçekçiye geldiğini söyledi. Kaya, hediyeyi sevgilisine değil ablası ile yeğenine yaptırdığını ve 14 Şubat'ta ellerine ulaşacak şekilde göndereceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

