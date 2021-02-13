DÜ rektörü Karakoç’tan 1 Martta yüz yüze eğitim müjdesi

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde hibrit sistemiyle kısmi yüz yüze eğitim müjdesi verdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kampüsün tamamını aydınlık görmeye az kaldı mesajını vererek, “1 Mart'ta son sınıflar Tıp fakültesi 4, 5, 6’ıncı sınıflar, Diş Hekimliği fakültesi 4 ve 5’inci sınıflar, diğer birimlerin son sınıfları ile inşallah, 1 Martta kısmi yüz yüze hibrit sistem ile kampüsümüz canlanıyor” açıklamasında bulundu.

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