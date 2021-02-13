Dicle ilçesinde 500 kişiye Covid- 19 aşısı yapıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde filyasyon ekiplerinin titiz çalışmaları olumlu sonuç vermeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Dicle’de 2 ay öncesine kıyasla yüzde 95’lik bir azalma görüldüğü belirtildi. Son iki, üç gündür ilçede vaka sayısının ise sıfırladığı bildirildi. Ülke bazlı alınan tedbirlerin etkisi sonucu görülen bu azalmayı korumak ve hatta Covid 19 hastalığını yok edebilmek adına en etkin yol olarak görülen aşılama uygulaması devam ediyor. İlçede aşı çalışmaları dört bir koldan devam ederken, 85 yaş üstü vatandaşların Covid 19 aşısı sağlık ekiplerince evde yapılıp, 2’nci dozlar için beklenmeye başlandı. Aşı olmayan vatandaşlar için de Covid 19 hastalığını yenebilmek, yok edebilmek adına aşı olmayan vatandaşların aşı yapmalarının son derece önem arz ettiği belirtildi. Bu bağlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların aşı olmak için sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini açıkladı. Dicle ilçesinde 500 civarında kişiye aşı yapıldı ve hiçbir ciddi komplikasyon görülmedi. Bu bakımdan da vatandaşların aşı yönünden endişe duymaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan dün itibariyle, aşı için 65 yaşa çekilen hedef nüfusun aşılamaları devlet hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinden alınan randevular ile yapılıyor. Şu ana kadar aşıyla ilgili herhangi bir ciddi komplikasyon ve benzeri olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı yapılması için belirlenen hedef nüfus olan 65 yaş üstüdeki herkes aşı yapabilecek. MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, ENabızdan randevu alarak, randevu gün ve saatinde aşı yaptırılabilecek. Randevularını alan vatandaşlar belirlenen günlerde Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde aşı olabilicek.

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