Başkan Beyoğlu, 3 ayların ilk gününde vatandaşların evine misafir oldu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 ayların ilk gününde ilçede vatandaşların evlerine misafir oldu.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Yunus Emre ve Şeyh Şamil mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti. 3 ayların önemine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, "İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu 3 ayların manevi iklimine büyük bir heyecan ve coşku ile giriyoruz. Mübarek 3 aylarımızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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