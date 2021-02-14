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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

İHA

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, hafta sonu kısıtlamasında belediyeye bağlı makine ikmal şantiyesine giderek, vatandaşlar için gece gündüz demeden alın teri ile hizmet eden personellerle bir araya geldi.
Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar, Temizlik İşleri Müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, Kaymakam Koç, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Burada konuşan Kaymakam Koç, "Sizler bizim sahadaki temsilcilerimizsiniz. Bu nedenle her birinize çok önemli görevler düşüyor. Sorunların belediyemize aktarılarak en kısa zamanda çözülmesinde önemli katkılarınız var" dedi.

"34 mahalleye hizmet götürüyoruz"
Kayapınar’ın 34 mahallesinin tamamına hizmet götürdüklerini ifade eden Koç, "Belediyemizin tüm birimlerinde disiplinli bir şekilde özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Kayapınar nüfus olarak büyük bir ilçe. Kentimizin gelişmesi, örnek teşkil etmesi ve sorunların en hızlı şekilde çözüme ulaşması için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Bu görevi her birinizin layığıyla yerine getireceğine inanıyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşma sonrası Kaymakam Koç ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından şantiyeden ayrıldı.

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