2. Lig Beyaz Grup Amedspor: 2 - Uşakspor: 0

Sinop'ta bir garip olay! Orda bir keçi mi var?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, sahasında konuk ettiği Uşakspor’u 20 mağlup etmeyi başardı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka güneşli bir havada gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler, 17. dakikada Halil İbrahim ile gole yaklaştı. Topla birlikte ceza alanına yaklaşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Amedspor, aradığı golü 21. dakikada buldu. Savunmanın arkasına sarkan Sinan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Amedspor, 24. dakikada ise farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan serbest atışta savunmadan seken topu önünde bulan Sinan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 32. dakikada Amedspor'da Abdullah'ın ceza alanına yaptığı ortada Yusuf uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak net bir fırsattan yararlanamayacak topu auta gönderdi. 43. dakikada Uşakspor'da Mehmet Bektaş'ın ceza alanı sol çaprazında yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah topu köşeden kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda sonuç değişmedi

Karşılaşmanın ikinci bölümüne Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 64. dakikada Amedspor 3. golden oldu. Savunmadan seken top boşta kaldı. Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler sahadan 20 galip ayrılan taraf oldu.



Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ömer Yüzer xx, Mustafa Onur xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Abdullah Çetin xx, Anıl Şahin xx, Erman Bulucu xx, Şahin Şafakoğlu xx (Emrah Taysı dk. 87 ?), Bünyamin Yürür xxx, Zeki Korkmaz xx (Oğuzhan Öztürk dk. 81 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Yusuf Yağmur xx (Mansur Çalar dk. 74 x), Halil İbrahim Sönmez xxx, Sinan Akaydın xxxx

Uşakspor: Ersin Aydın xx, Levent Aktuğ xx, İsmet Benli xx, Berat Çetinkaya xx (Alpay Koldaş dk. 66 x), Samet Cantürk xx, Ali Kılıç xx, Mert Çakar x (Resul Türkkalesi dk. 46 x), Seçkin Getbay xx, Serhat Baştan x (Noyan Öz dk. 33 x), Mehmet Bektaş x, Mehmet Gürkan Öztürk x

Sarı kartlar: Abdullah Çetin, Erman Bulucu (Amed Sportif Faaliyetler), Resul Türkkalesi, Alpay Koldaş, Levent Aktuğ (Uşakspor)

Goller: Sinan Akaydın (dk. 21 ve dk. 24) (Amed Sportif Faaliyetler)

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