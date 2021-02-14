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Gara şehitlerinin 6'sının ailesi, acı haberi evlat nöbetinde aldı

DHA

Gara şehitlerinin 6'sının ailesi, acı haberi evlat nöbetinde aldı


DİYARBAKIR, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan kimliği tespit edilenlerden 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı. 
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 kişiden 10'unun kimliği tespit edildi. Çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve şehit edilen polis memurları Sedat Yabalak ile Vedat Kaya, Astsubay Çavuş Semih Özbey ve erler Adil Kabaklı, Müslüm Altıntaş ve Süleyman Sungur'un ailelerinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı. Kar kış demeden evlat nöbetini sürdüren aileler acı haberi kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde aldı. Aileler sağlık görevlileri eşliğinde Malatya'ya doğru yola çıkarken, evlat nöbetindeki diğer aileler, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.
TEHDİTLERE RAĞMEN EYLEME DEVAM ETTİLER
24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın, annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. Kaya çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki evlerinde sürdürdükleri eylemleri nedeniyle zaman zaman PKK yandaşlarının tehdidine maruz kaldıklarını, buna rağmen, eylemi sürdürdüklerini söylemişti.
28 Temmuz 2015'te eşi ve kızıyla seyir halindeyken Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından araçtan indirilerek kaçırılan şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak da 8 Eylül 2019'da HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. 
18 Eylül 2015'te Rize'de görevliyken annesini ziyaret için Malatya'ya giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan şehit Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey de 5 Eylül 2019'da, oğlunun kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binasına gelerek oturma eylemine başladı ve kar kış demeden oğlu geri getirilene kadar eylemini sürdüreceğini söylemişti. 
BERABER KAÇIRILDILAR BERABER ŞEHİT OLDULAR
2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan er Müslüm Altıntaş ile Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan er Adil Kabaklı, Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesen PKK'lı teröristlerce bulundukları otobüsten indirilerek kaçırıldı. Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş ile Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı 5 Eylül'de HDP il binasına önüne gelerek oturma eylemine katıldı.  Er Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocukları kaçırılan annelerin çektiği acıyı dile getirmeye çalışan 'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' adlı bir kitap da çıkarmıştı. 
15 Ağustos 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur da 18 Eylül 2019'da evlat nöbetine katılmıştı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2021-02-14 16:59:09

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