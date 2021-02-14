Diyarbakır'da çiçekçilerin 14 Şubat mesaisi; 600 siparişi, 14 kişi ile dağıttılar



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Çiçekçi Mustafa Çakıcı, aldıkları 600 siparişi, 14 kişilik personelle yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Eşi ve kızı için verdiği siparişi eline ulaşan Şiar Fidan, "Kısıtlama gününde çiçeklerin elime ulaşmasını beklemiyordum. Geldiği için mutluyum. Eşime sürpriz yapacağım" dedi.

Sevgililer Günü'nün bu yıl İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi üzerine çiçekçiler bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Diyarbakır'da da sevdiklerine çiçek almak isteyenler, internet ve telefondan sipariş verdi. Talep yoğunluğu nedeniyle çiçekçilerin zorlu mesai başladı. 20 yıldır çiçekçilik yapan Mustafa Çakıcı cuma gününden bu yana aldıkları 600 siparişi yetiştirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

'14 KİŞİLİK PERSONELLE SİPARİŞLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Çakıcı, siparişleri yetiştirmek için 14 kişilik bir ekibin görev yaptığını söyleyerek, "Müşteriler en çok gül siparişi verdi. 14 kişiyle yoğunluğumuzu azaltmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlama olduğu için çiftler gelemiyor buraya. Siparişlerimizi internet üzerinden alıyoruz, sevenleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Sevgililer günü için 3 günde 600'e yakın sipariş aldık. Yeterli personelimiz var. Yeter ki sipariş gelsin. Güller şu an biraz pahalı olduğu için yoğunluklu olarak tek gül daha çok gidiyor" diye konuştu.

'ELİME ULAŞTIĞI İÇİN MUTLUYUM, EŞİME SÜRPRİZ YAPACAĞIM'

Sevgililer Günü'nde eşi ile kızı için çiçek ve çikolata siparişi veren Şiar Fidan, şunları söyledi:

"Eşim için çiçek, 2 yaşındaki kızım için çikolata siparişi verdim. Böylesine ağır süreçte, kısıtlamalı günlerde çiçeklerin elime ulaşmasını açıkçası beklemiyordum. Geldiği için mutluyum. Eşimin haberi yok, kendisine sürpriz yapacağım."

Bazıları da yürüme mesafesinde olan çiçekçilere kendileri giderek hediye almayı tercih etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN

2021-02-14 17:31:31



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