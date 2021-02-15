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HDP'den AK Parti'ye büyük katılım Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'li Daban ailesi AK Parti'ye katıldı

İHA

HDP'den AK Parti'ye büyük katılım Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'li Daban ailesi AK Parti'ye katıldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde çoğunluğu HDP’li olan Daban ailesi fertleri, korona virüs tedbirlerinin alındığı törenle AK Parti’ye geçti. AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, "Daban ailesinin AK Parti Sur ilçe teşkilatına katılımlarından dolayı şahsım, partim ve teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Partinize, evinize tekrar hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz" dedi.
Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde ikamet eden ve çoğunluğu HDP’li olan Daban ailesinden yaklaşık 200 kişi, AK Parti’ye geçti. AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, AK Parti Sur ilçe Başkanlığında görevli üye ve yöneticiler mahalleye giderek aile fertleriyle buluştu. Burada Konuşan AK Parti Sur İlçe Başkanı Unat, Yenievler Mahallesinin önde gelenlerinden Daban ailesinin partilerine katılımı sebebiyle bir araya geldiklerini söyledi. Unat, "Daban ailemizin büyüklerine, tüm aile fertlerine partinize, evinize hoş geldiniz diyorum. İlçemize, mahallemize hizmet için hep birlikte hizmetkar olup daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlerken, bu katılımınızın mahallemize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum. Sur ilçemizin sakinleri ve hususen de Yenievler Mahallemizin kalkınması, refahı, huzuru ve bilumum beklentilerinin temin edilmesi için hep birlikte gönül birliğiyle gayret edip çalışacağız. İlçemize, mahallemize hizmet için hep birlikte hizmetkar olup daha güçlü olacağız. AK Parti, kuruluşundan bugüne, her daim gücünü, kudretini bürokratik ve hegemonik yapılardan değil, sizden, yani halktan, sandıktan, sokaktan almış ve almaya devam ediyor. Bu bakımdan partimiz, ülke sathında bir halk hareketidir, beyaz yakalı seçkinlerin kümelendiği politik bir birlik değildir. Yenievler Mahallemizde çoğunlukla ikamet eden Daban ailesinin AK Parti Sur ilçe teşkilatına katılımlarından dolayı şahsım, partim ve teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Partinize, evinize tekrar hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz" dedi.
Burada Daban aile fertlerine görevliler tarafından üye kayıt formu verildi. Üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Daban ailesi fertlerine AK Parti rozeti takıldı.

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