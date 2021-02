Silvan Ortaokulu e-Twinning platformuna dahil oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaokul öğretmen ve öğrencileri tarafından uzaktan eğitimde web tabanlı 'Beyond the borders Sınırların ötesinde isimli proje çalışması başlatıldı.

Uzun süredir yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde farklı ülkelerdeki öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiren eTwinning platformuna katılıyor. Silvan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sevda Sarı rehberliğinde aralık ayında başlatılan ve öğrencilerin katkılarıyla yürütülen 'Beyond the borders Sınırların Ötesinde' Projesinin mart ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Finlandiya, İtalya, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere toplam 4 ülkenin 13 okulun 90 öğrencisi ile yürütülen bu projede öğrencilerin yabancı dil müfredatını eğlenerek ve yeni web 2 araçlarını kullanarak işbirlikçi çalışmalar eşliğinde öğrenmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

Silvan Ortaokulu Müdürü Hakan Karaalp, okulları tarafından yürütülen Sınırların Ötesinde Projesinin ikinci online dersinin de geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildiğini söyledi. Karaalp, "Öğrenciler Kahoot ve Quizizz Web 2 araçlarıyla hazırlanan çevrimiçi etkinliklerle Teen Life konusunu tatlı bir rekabet ve heyecan içerisinde işledi. Aralarında okulumuz öğrencilerinin de bulunduğu etkinlikleri kazanan öğrencilere başarı sertifikaları verildi. Proje süresince çevrimiçi dersler farklı etkinliklerle devam edecektir" dedi.

