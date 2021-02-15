Evlat nöbetindeki aileler Gara'da katledilen 13 şehit için ağıt yakıp, dua etti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Irak’ın Kuzey’inde bulunan Gara bölgesinde aralarında polis, asker ve sivillerin olduğu 13 kişinin şehit edilmesini HDP Diyarbakır il binası önünde bulunan çadıra bayrak asıp basın açıklaması yaparak kınadı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileler dün Gara bölgesindeki mağarada PKK tarafından katledilerek şehit olan asker ve polisler için ağıt yaktı. Irak’ın Kuzey’inde bulunan Gara bölgesinde aralarında polis, asker ve sivillerin olduğu 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin çadırda Kur'anı Kerim okunarak dua edilirken, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler ise PKK’ya Kürtçe ve Türkçe lanet okudu. Aileler, açıklama sırasında fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından fenalık geçiren ailelere müdahale edilirken, daha sonra aileler HDP Diyarbakır il binası önünde toplanarak basın açıklamasına devam etti.

Basın açıklamasını 2 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbeti tutan anne Ayşegül Biçer okuyarak terör örgütü PKK’ya lanet okuyup, evlatları mücadele etmeye ve nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından aileler evlat nöbeti tuttukları çadıra geçerek 3 gün yas ilan etti.

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