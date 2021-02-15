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Diyarbakır´da sokak ortasında kadın cinayeti

DHA

Diyarbakır´da sokak ortasında kadın cinayeti


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.  
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4´üncü Sokak´ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez´e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez´in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.  
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-02-15 20:50:50

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