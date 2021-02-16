Diyarbakır’da haftada iki maç yapılan stadın zemini göz kamaştırıyor

Süper Lig dahil Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan stadyumların zeminleri futbol oynamaya elverişli olmadığı için eleştiri konusu olurken, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadının zemini göz kamaştırıyor.

Kenti profesyonel liglerde temsil eden Amedspor ve Diyarbekirspor’un ortalama haftada iki maç oynadığı stadyumun zemini, yoğun maç trafiğine rağmen bozulmayarak övgü alıyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip tarafından düzenli olarak bakımı yapılarak korunan sahanın zemini taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayarak Türkiye’nin diğer stadyumlarına örnek gösteriliyor.



Düzenli bakımdan geçiriliyor

Yeni Diyarbakır Stadyum Müdürü Veysi Koyun gözetiminde maçlardan önce ve maçlardan sonra olmak üzere haftanın her günü bakım çalışmaları yapılan zeminin göz kamaştıran görüntüsü sosyal medyada da gündem olarak övgü alıyor.

4 sezon önce Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle hizmete açılan Diyarbakır Stadyumu, UEFA normlarına uygunluğu nedeniyle Türkiye’nin en güzel stadyumları arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.