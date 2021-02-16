Sokak ortasında sırtından vurularak öldürülen kadının, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

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Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde yolda ilerlerken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırtından vurularak öldürülen kadının, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan Gülistan Şaylemez’in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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