Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa yolunda lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, kontrolden çıkarak kavşakta devrilip, yan yattı. Sürücünün eşyaları yola saçılırken, kaza nedeniyle kavşak ulaşıma kapatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Diyarbakır'a gelen Mehmet Hafta yönetimindeki beyaz eşya yüklü TIR, Şehirler Arası Otogar kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, devrilip, yan yattı. Kazada, kavşakta bulunan MOBESE ve sinyalizasyon direkleri devrildi. Mehmet Hafta, kazadan yara almadan kurtulurken, eşyaları ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle kavşak, ulaşıma kapatıldı. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN
2021-02-16 11:09:06
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