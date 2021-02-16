Başkan Beyoğlu, yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 92 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Beyoğlu, incelemede bulunduğu Millet Bahçesi etrafında bulunan vatandaşlara proje ile ilgili bilgi verdi. Projenin toplumun tüm kesimleri düşünülerek hazırlandığını belirten Beyoğlu, “Proje, çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlı vatandaşlarımıza kadar herkes düşünülerek hazırlandı. Cumhurbaşkanımız Millet Bahçeleri Projeleriyle bizzat ilgileniyor. Bağlar’ımızın dokusuna uygun olarak hazırlanan projede devasa bir cami de var. Bunun yanında çok farklı sosyal donatılar içeriyor” dedi.

Projenin içeriği hakkında bilgi alan vatandaşlar, Millet Bahçesinin ilçeye renk katacağını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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