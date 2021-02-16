Aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından öldürülen Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından öldürülen Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Diyarbakır'da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından öldürülen Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez'in kardeşi Abdullah Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez'i kendisinin vurduğunu söyledi. Öte yandan Gülistan Şaylemez'in babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı
Almanya’nın başkenti Berlin'de ailesiyle yaşayan Gülistan Şaylemez, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu Diyarbakır'a gelerek iş arama başladı. Sur ilçesinde bir otelde konaklamaya başlayan Şaylemez, dün sabah saatlerinde kaldığı otele gelerek çantasını bıraktıktan sonra tekrar iş aramak için otelden çıktı. Şaylemez'in otele giriş ve çıkışı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önce kendisiyle sohbet etme imkanı olan otel sahibi Alirıza Çalışkan, aralarında geçen diyalogu İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı.

"Böyle olacağını bilseydik yardım ederdik"
Otel sahibi Alirıza Çalışkan, Gülistan Şaylemez’in öldürüldüğünü duyunca hayatının şokunu yaşadığını aktardı. Çalışkan, "Bize ilk önce 4 Şubat'ta geldi, öğrenci olduğunu söyledi, oda istedi. Fiyat indirimi yaparak bir odamızı verdik. Berlin’den geldiğini söyledi, söylemine göre federal polislik yapmış, ailesiyle sorun yaşadığı için Diyarbakır’a gelmiş. İstanbul Havalimanında çantasını kaybettiğini söyledi, ablasının Antalya’da kaldığını ve kendisini çağırdığını, oraya gitmek istemediğini söyledi. Diyarbakır’a neden gelmek istedin diye sordum, yıllar önce burada bir sevdiğinin olduğunu ondan dolayı yolunun Diyarbakır’a attığını söyledi. İş arayacağını ve önünde nasıl bir gelecek olacağını düşündüğünü söyledi. Yemek yedi çay içti, daha sonra iş aramak için dışarı çıktı. 4 Şubat'ta gitti, 4 gün sonra bir yaşlı amcayla geldi, oda ücretini ödeyip gitmek istediğini söyledi. Gülistan hanım neredeydin, nerelerde kalıyorsun diye sorunca hastane koridorlarında kaldığını orada vakit geçirdiğini söyledi. Getirdiği amcada parkta oturduğunu otelde kalacak parası olmadığını ve dışarda kaldığını söyledi, parasını ödeyip yaşlı amcayı bırakıp gitti. Daha sonra dün geldi, tekrardan oda istedi verdik, çayını aldı sohbet ettik iş aramaya gideceğini söyledi çıkıp gitti, akşam üzeri öldürüldüğünü duyduk. Çantasını sabah inip buraya bırakmıştı, sonra gelip alacağını söyledi, sonra akşam öldürüldüğünü duyduk. Çok üzüldüm şok oldum, ailesi ile anlaşamadığını söyledi, ailesinin Almanya Berlin’de olduğunu ve kendileriyle anlaşamadığını söyledi. Öldürüldüğünü duyunca dün bir saat bile yatamadım o kadar ki üzüldüm. Neden buna yardım edip iş vermedik diye üzüldüm. Ama böyle olacağını nerden bilebilirdik ki. İş konusunda birkaç arkadaşı aradık, pandemiden dolayı her taraf kapalı iş bulamayınca iş aramaya gitti bulamadı çaresiz bir şekilde geri geldi" dedi.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden 3 ile kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 3 ile kar uyarısı
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın ...
Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit ...
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın ...
Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim ...
Başkan Beyoğlu, yapımına başlanan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, yapımına başlanan Millet Bahçesinde ...
Bağlar Belediyesi, ilçe merkezini yeni yollarla güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, ilçe merkezini yeni yollarla ...
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın ...
(Düzeltme) Sokak ortasında kardeşi tarafından sırtından vurularak öldürülen kadının, babası ve akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Sokak ortasında kardeşi tarafından ...
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, ...
Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan kaya sansarı görüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ...
Sokak ortasında sırtından vurularak öldürülen kadının, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sokak ortasında sırtından vurularak öldürülen ...
Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit ...
Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı
Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı ...
Lider, Karadeniz virajında
YEREL HABERLER Lider, Karadeniz virajında
Diyarbakır’da haftada iki maç yapılan stadın zemini göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da haftada iki maç yapılan stadın zemini ...
BAL’ın oynanması için adım atıldı
YEREL HABERLER BAL’ın oynanması için adım atıldı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Diyarbakır’da genç kadını sokak ortasında sırtından vurdular
YEREL HABERLER Diyarbakır’da genç kadını sokak ortasında sırtından ...
Diyarbakır´da sokak ortasında kadın cinayeti
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler: Devletimizin her zaman arkasındayız
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler: Devletimizin ...
Kayapınar’da ‘Ekolojik Okuryazarlık’ eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Kayapınar’da ‘Ekolojik Okuryazarlık’ eğitimleri ...
Gara'da şehit edilen polis memurunun babası: "Vatan, bayrak, ezan sağ olsun"
YEREL HABERLER Gara'da şehit edilen polis memurunun babası: "Vatan, ...