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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bismil’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

İHA

Bismil’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bismil Belediyesi zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Bismil Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına aldı.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kendi sorumluluk sahalarında ekiplerin gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Kaymakam Türkmen, "Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Bismil Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetleri olduğu taktirde Belediyemiz zabıta birimine başvurabilirler" dedi.

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