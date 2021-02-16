Silvan Kaymakamı Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Utangaç ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç'ı ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, korona virüs nedeniyle sahada yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Utangaç'a teşekkür etti.

Bir süre öncesine kadar vaka sayısının yüksek olduğu Silvan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekiplerinin başarılı çalışmaları sonuç vererek ocak ayı itibariyle vaka sayısında azalma görülmeye başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında Dr. Mahmut Utangaç'tan bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, kurumlar arasında koordineli çalışmaların önemine dikkat çekerek, "B mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Bu anlamda tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Silvan ilçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç da 6 grup 14 ekipten oluşturdukları 50 kişilik filyasyon ekibinin sahada başarılı çalışmalar yaparak vaka sayısını asgari seviyeye düşürdüğünü söyledi. Utangaç, çalışmalara verdikleri destek nedeniyle Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

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