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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28), tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-02-17 09:33:24



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