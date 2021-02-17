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Şehit cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP’ye ateş püskürdü

İHA

Şehit cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP’ye ateş püskürdü

Çocukları terör örgütü PKK tarafında dağa kaçırılan ve Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehit ’in cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır’a gelerek eylemlerine kaldıkları yerde devam etti. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş ve Süleyman Aydın, PKK ve HDP’ye ateş püskürdü.
Çocukları terör örgütü PKK tarafında dağa kaçırılan ve Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehit ’in cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır’a gelerek eylemleri ne kaldıkları yerde devam etti. PKK’nın yapmış olduğu katliama sert tepki gösteren aileler, eylemlerinde asla vazgeçmeyeceklerini ve çocuklarını alıncaya kadar sonuna kadar nöbette olacaklarını söyledi. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, şehit cenaze törenlerine katıldıktan sonra Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine devam etti.

“Annelerin çocuklarını mağarada PKK katletti”
Şehit cenaze töreninde yaşananları anlatan baba Süleyman Aydın, “Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten acılıyız ve bizler Mardin ve Gaziantep’e gittik. Şehit cenaze törenine katıldık. Şehit anne ve babalarının bizlere söyledikleri tek bir kelime vardı; ‘Vatan sağolsun’ dediler. Annelerin çocuklarını mağarada PKK katletti ve bir şehit babası Gaziantep’te bize dedi ki; ‘Benim iyi öldü ve kurtuldu. Benim oğlum bir deri ile bir kemik kaldı. İyi ki öldü’ dedi. PKK bu vahşeti Kürt ailelerine yaşatıyor. Şehit aileleri buraya gelip sonuna kadar bizimle birlikte olacak ve buraya gelerek HDPPKK’dan hesap sorup eylemlerine devam edecekler” dedi.

“13 şehit gibi şehit olmaya hazırız”
HDP’nin kapatılması gerektiğini belirten Aydın, “Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar onların yanındayız. Bizlerde onların çocuklarıyız ve bizlerde onların çocukları için şehit olmaya hazırız. Biz kimseden asla korkmuyoruz ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya PKKHDP çocuklarımızı bizlere getirecekler ya da bizlerde burada 13 şehit gibi şehit olmaya hazırız. Artık bütün dünya HDPPKK’nın iç yüzünü görsün. PKK sivil silahsız insanları katlediyor, bazı insanlar sessiz kalıyor. Lanet olsun böyle siyasete ve yüz bin sefer lanet gelsin böyle siyasete. HDP ve PKK birdir artık herkes bunların iç yüzünü görsünler. HDP kapanmadığı sürece kandilin yoluna kapanmayacaktır. HDP kapansın, Kahrolsun PKK ve kahrolsun HDP” diye konuştu.
5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırılan baba Celil Begdaş da, şehit cenaze törenlerine katıldıktan sonra Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine devam etti.

“Masumların kafasına kurşun sıkanlar kahpeliklerini gösterdi”
Şehit cenaze töreninde yaşananları anlatan baba Begdaş, “Gara’da kalleşçe şehit edilmesini kınıyorum. Allah ailelerine sabır versin ve ailelerin her zaman yanlarındayız. Ne yazık ki PKK yine kahpeliğini bir kez daha göstermiştir. PKK utanmadan sıkılmadan bir de iftira atarak devletin esirleri bombaladığını iddia ederek iftira attılar. O kadar yalan atıyor ki hiç kimse onlara inanmasınlar. Masum sivillerin kafasına kurşun sıkarak kahpeliklerini bir kez daha göstermişlerdir” dedi.
Eylemlerinde asla ama asla vazgeçmeyeceklerini aktaran Begdaş, “Bütün aileler olarak şehitlerimizin yakınlarının yanındayız. Ölünceye kadar onları unutmayacağız. Biz burada güçlendik ve bizi buradan hiç kimse kaldıramaz artık. Bütün çocuklarımızı bile feda edersek biz buradayız ve onların kökünü kazıyacağız. Evlatları kalleşçe ölen şehit aileleri daha önce burada bizimle eylemdelerdi yine gelecekler bizlerle birlikte eyleme devam edecekler. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum” diye konuştu.

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