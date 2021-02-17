Medeniyet dilleri atölyesine kayıtlar başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice olmak üzere 6 dilde Medeniyet Dilleri Atölyesi adıyla açacağı kursların kayıtları başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde açılan Medeniyet Dilleri Atölyesi çalışmalarına başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü’nün açacağı dil kursları vatandaşlara yeni bir dil öğrenme fırsatı sunacak. Medeniyet Dilleri Atölyesi’ne kayıt yaptıracak olan kursiyerler Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice dillerini ücretsiz öğrenebilecek. 18 yaş üstü kursiyerlerin kabul edileceği dil eğitiminde alanında uzman eğitmenler görevlendirilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle kurslardaki eğitimler tüm önlemler alınarak yüz yüze gerçekleşecek. Yine pandemi sebebiyle dil eğitimi kurslarının kontenjanları sınırlı sayılarda tutulacak. Medeniyet Dilleri Atölyesi’nde açılacak olan Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice dillerinde her hangi birinde eğitim almak isteyenler, 18 Şubat05 Mart 2021 tarihleri arasında online başvuru adresine gitmek için tıklayınız internet adresine girerek ön formu doldurup kayıt yaptırabilecekler. Kayıt tarihlerinin sona ermesiyle birlikte dil eğitimlerine kabul edilenlere Büyükşehir Belediyesi SMS ile bildirimlerde bulunacak.

Yapılacak kesin kayıtlar ve ders gün ile saatlerinin belirlenmesiyle birlikte Medeniyet Dilleri Atölyesi 08 Mart 2021’de eğitimlere başlayacak.

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